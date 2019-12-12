50 فيلما محليا ودوليا بـ"منصة الشارقة" 2019

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون، الجمعة، الدورة الثانية من "منصة الشارقة للأفلام"، وهي المبادرة السينمائية السنوية التي تهدف إلى دعم المشهد السينمائي على الصعيدين المحلي والدولي، عبر توفير منصة لصنّاع الأفلام المعروفين والواعدين، والمنتجين، والنقاد، والطلاب.

وعلى مدار 8 أيام، تقدم المنصة برنامجاً متنوعاً يضم أكثر من 50 فيلماً محلياً وإقليمياً ودولياً، وبرنامجاً عاماً للجلسات النقاشية وورش العمل، إضافة للملتقى التشاركي والجوائز المحكّمة لأفضل الأفلام.

تقدم المنصة هذا العام أفلاماً روائية ووثائقية وتجريبية، قصيرة وطويلة، تم اختيارها من خلال الدعوة المفتوحة للدورة الثانية، وتعرض جميعها في سينما سراب المدينة، وهي فضاء عرض المؤسسة السينمائي في الهواء الطلق، وسينما الحمراء، إحدى أقدم دور السينما في الشارقة.

بالتزامن مع عروض الأفلام تقدم المنصة برنامجاً من الحوارات وجلسات نقاشية حول السينما وإنتاجات الفنانين في الصورة المتحركة، والجوانب الإبداعية والمفاهيمية في صناعة السينما، وآخر المستجدات في الشاشتين الصغيرة والكبيرة، إلى جانب ورش عمل تتمحور حول مواضيع مختلفة ترتبط بالسينما كالارتجال والنقد السينمائي.

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يتميز برنامج هذه الدورة بإطلاق "الملتقى التشاركي"، الذي يتيح الفرصة أمام صناع السينما الناشئين للتواصل مع المحترفين، وعرض مشاريعهم الجديدة، والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، ولقاء مساهمين محتملين في إنتاجاتهم المستقبلية.

ويشارك في الملتقى كل من: نواف الجناحي (مخرج)، هاني الشيباني (مخرج ومنتج)، فيدريكو بيها (سيناريست ومخرج)، جوني لحود (كاتب ومنتج ومخرج وممثل)، لينا متى (مديرة قنوات إم بي سي 2، وإم بي سي 4، وإم بي سي ماكس، وإم بي سي فرايتي في مجموعة إم بي سي)، وريتشي ميهتا (كاتبة ومخرجة)، ورولا ناصر (منتجة ومؤسسة ذا إيماجينيريوم فيلمز)، ورامي ياسين (مخرج ومنتج بريك أوت فيلمز).

ويشهد يوم الافتتاح عرض الأعمال الثلاثة الحاصلة على منحة إنتاج الأفلام القصيرة للمؤسسة في سينما سراب المدينة، وهي: “أطفال البحيرة” إخراج إيمرسون رييس، و"من الجبل" إخراج فيصل الأطرش، و"ليلى وأخيراً" إخراج جوليان ألكسندر.

كما تقام في بيت عبيد الشامسي في ساحة الفنون ثلاث جلسات حوارية هي: “طبيعة الأشياء” يشارك فيها المخرج طارق أكتاش، والفنان علي شري، والمخرجة روث ماكلينان، وديل هدسون، أستاذ مساعد وقيّم السينما ووسائل الإعلام الحديثة في جامعة نيويورك أبوظبي. وجلسة “لقاءات قريبة” يشارك فيها المخرج عبدالله الكعبي، والفنانة سارة تشو جينغ، والفنان كيري ترايب، والكاتب كيفن جونز، وجلسة “إيكسبيرمينتا” تشارك فيها الفنانة سارة أبوعبدالله، والمخرجة رنا عيد، والمخرج شامبهافي كول والكاتبة سارة بيركس، وعمر خليف مدير المقتنيات وقيّم أول في مؤسسة الشارقة للفنون.

في ختام المهرجان، ستعلن لجنة تحكيم دولية عن الفائزين بجوائز أفضل فيلم روائي ووثائقي وتجريبي، وسيحصل صناع الأفلام الفائزون على جوائز مالية لدعم إنتاج مشاريع المستقبلية.

يمكن شراء التذاكر من مركز استعلامات المؤسسة في المباني الفنية في المريجة، طيلة فترة المهرجان. وأيضاً من شباك التذاكر في سينما الحمراء قبل ساعة من العرض، أما حضور الحوارات وورش العمل فهو مجاني ومتاح للجميع، من خلال التسجيل عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.