مفاجأة جديدة تجمع كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز

تجدد الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي التعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعمل جديد وذلك بعد نجاح اغنية La Casa Del Amor.

وتستعد كنزة لتصوير اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب مع المخرج عادل سرحان من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز وذلك بحسب ما كشف المخرج اللبناني على حسابه على انستغرام بعد ان نشر صورة تجمعه مع كنزة معلناً عن عمل جديد يجمعهما.

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من جهة أخرى، لا زالت أغنية كنزة مرسلي “La Casa Del Amor” أي “بيت الحب” تحصد نجاحاً مميزاً بعد شهرين على اطلاقها حيث تخطى الكليب حاجز الـ 4.5 ملايين مشاهدة على قناة شركة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية ايقاعية، مزيج بين اللهجة الجزائرية واللغة الاسبانية في آن، كلمات فطيمة فقراري، والحان وتوزيع DJ Adel وفينيكس. والكليب حمل توقيع عادل سرحان الذي حافظ على عنصر الشباب في العمل، حيث قدّم كنزة بصورة راقية في عدة اطلالات عصرية.

نذكر ان تعاونات عدة جمعت كنزة بـ “لايف ستايلز ستوديوز” وهي “ملكة سبأ”، “قتّال” و “La Casa Del Amor”.