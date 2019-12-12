عابد فهد وهبة طوجي يحتفلان بانتهاء تصوير “هوس” وعيد ميلادها

احتفل فريق عمل “هوس” من بطولة النجمين عابد فهد وهبة طوجي بعيد ميلادها الذي تزامن مع انتهاء عمليات التصوير تحت إدارة المخرج محمد لطفي عن قصة من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، ومن إنتاج شركتي “غولدن لاين” و”آي سي ميديا”.

وساد الإحتفال وتقطيع قالب الحلوى الخاص بالمناسبة، جو من المرح والعفوية بين أفراد أسرة العمل من فنانين وفنيين، والذين تحدوا ظروف التصوير الصعبة في لبنان بسبب الأوضاع الإقتصادية والسياسية وحتى الجوية.

وأعرب بطلا العمل طوجي وفهد عن سعادتهما في التجربة الأولى التي تجمعهما معاً، مؤكدين على أنها استحقت كل “ضربة كلاكيت” منها، مع تقديم مقترح بصري وحكائي جديد ومختلف ضمن “هوس”.

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وقالت طوجي في تعليقها على فيديو المناسبة: “مبارح خلصنا تصوير هوس ! هالمسلسل كان من أمتع وأجمل وأغنى التجارب بحياتي… 28 يوم مليانين أحاسيس، شغل، تعب، ضحك، بكي، وذكريات ما بتنتسى!”.

وأضافت: “بدي اشكر النجم عابد فهد شريكي المبدع عالشاشة لدعمه وعطاؤه الكبير، المخرج الكبير محمد لطفي لاحساسه العالي و انسانيته، اسامه الرحباني للموسيقى اللي بترجم كل الاحاسيس، ناديا الاحمر للسيناريو المشوق ،الممثلين الرائعين كارمن لبّس ويوسف حداد لايجابيتن بالشغل وروحن الحلوة ، الشركات المنتجة Goldenline وIsee Media لايمانن بهالعمل، لكل الممثلين، طاقم الاخراج، التقنيين، الفنيين، وفريق التصوير، ولكل شخص تعب بهالعمل اللي ما كان تترجم بلا جهد وتعب كل شخص منكن”.

وختمت معلنة اقتراب موعد عرض “هوس”: “للجمهور والمشاهدين.. انشالله بتستمتعوا بهالعمل متل ما استمتعنا بتصويره. حطينا كل احاسيسنا فيه. هوس قريباً على شاشاتكن”.

وجدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية الخاصة بـ”هوس” تحمل توقيع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، فيما ستغنّي طوجي شارة المسلسل الذي يشارك فيه الممثلون كارمن لبّس ويوسف حدّاد وغريس قبيلي وآخرون.