انقلاب سيارة صمود الكندري بحادث سير.. وهذا وضعها الصحي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تسلم الفنانة الكويتية صمود الكندري من الانتقادات التي طالتها بعدما كشفت زميلتها إيمان فيصل عن تعرّض الأولى لحادث سير دخلت على إثره المستشفى بعد إصابتها بجروح وخدوش طفيفة.

ووثقت الفنانة إيمان فيصل بمقطع فيديو ظهور زميلتها الكندري وقالت لها: "ألف حمد الله على السلامة لصديقتي صمود الكندري، تيجي في الحديد ولا فيكي، تعرضت لحادث منذ يومين وانقلبت سيارتها، وربنا أعطاها عمر جديد، وبمناسبة خروجها من المستشفى أتيت لها بورد"، لترد صمود عليها بالشكر والتقدير لها وعلى الهدية التي قدّمتها.

ورغم أن الفنانة الكويتية تلقت الكثير من الرسائل التي تمنت الصحة والشفاء العاجل من قبل محبيها بعد أن تفاجأوا بتعرض فنانتهم لحادث سير دون علمهم، غير أن بعضًا منهم ذهب في اتجاه آخر واعتبر أن الأمر أصبح "موضة" بالنسبة لفنانات.

وانتقد عدد من المتابعين ظهور النجوم في الآونة الأخيرة بسبب إعلانهم بشكل مستمر عن الحوادث التي يتعرضون لها، فشكك بعض منهم بالأمر ووصفها بالموضة؛ وكتب أحد المتابعين: "موضة حوادث"، بينما كتبت أخرى: "أهم شيء ما انكسر خشمها" في إشارة إلى الحادثة الأخيرة التي تعرضت لها الفنانة هند البلوشي والتي كشفت بعدها أنها تسببت في كسر أنفها. وكتب آخر: "طالعه من حادث وجايبه فصفص وفشار والمكياج يصيح بالزاوية".

وفي سياق آخر يتعلق بالشأن الفني، فإن الفنانة الكويتية صمود الكندري قد انتهت من تصوير مسلسل "هيا وبناتها" والذي سيُعرض ضمن دراما رمضان 2020.

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ودخل المسلسل في مرحلة المونتاج الذي يشارك في بطولته كل من هند البلوشي، وباسمة حمادة، ومشاري البلام، وأحلام حسن، وريم أرحمه، عبد العزيز بهبهاني، وصمود الكندري، ومي عبد الله، وإيمان فيصل، ودانة حسين، والعمل من تأليف محمد الربيعان، وإخراج خالد الفضلي.

وقال المخرج الفضلي إنه استأذن مؤلف المسلسل الكاتب محمد الربيعان للتدخل في تغيير أحداث الحلقة الثلاثين الأخيرة، ووضع نهاية مفرحة وأكثر تفاؤلًا في العمل الذي سيتم الخط الرئيس لأحداثه بالتراجيدية والمأساة.

وأوضح أن النهاية التي وضعها الكاتب جاءت في الحالة المأساوية نفسها التي تسيطر على العمل، لكنه فضل أن يترك المسلسلُ مساحةً من التفاؤل والإشراق لدى المشاهد مع نهاية حلقاته ونهاية شهر رمضان، فتم الاتفاق مع المؤلف على تغيير النهاية.