شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ليلى علوى تستعد لاستقبال 2020 بلوك جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة ليلي علوى لاستقبال العام الجديد بلوك جديد، من تنفيذ مصمم الشعر "محمد الصغير".
وحرصت النجمة ليلى علوى مؤخرًا على حضور فعاليات وعروض الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، وافتتحت حفل الختام الذى أقيم يوم 29 من شهر نوفمبر الماضى بكلمة منها قبل تقديم المذيعة جاسمين طه الحفل.
وشاركت ليلى كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، فى الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد والتى أقيمت فى الفترة بين 4 حتى 8 أكتوبر الماضى، بصحبة المخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم.
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