شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الكندى ريتشارد إيستون عن عمر ناهز 86 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الممثل الكندي ريتشارد إيستون، بعد مسيرة طويلة من الأعمال الفنية، حيث فاز خلالها بالعديد الجوائز فى مقدمتها جائزة "تونى" عن أدائه في فيلم "اختراع الحب".

قام ايستون ببطولة مسلسل The Brothers في برايان هاموند ، وهو واحد من 3 أشقاء يتولون شركة نقل بعد وفاة والدهم.



ريتشارد إيستون

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وعلى شاشة السينما، إيستون ظهر فى فيلم هنري الخامس (1989) لكينيث براناج وجوس فان سانت فيندرز فورستر (2000) وكان زوج كاثي بيتس فى طريق سام مينديز الثورى

ولد إيستون فى 22 مارس 1933، بمونتريال، وظهر ايستون فى عام 1957 في أول 3 مسرحيات له فى برودواى للمنتج جون هاوسمان ومسرحية ترويض النمرة (من إخراج نورمان لويد) ودوقة مالفي - وحصل على مسرح جائزة العالم.