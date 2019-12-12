شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسرحية "عطل فنى" يستقبلون عارضة أزياء سعودية من ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقبل أبطال مسرحية "عطل فنى" فى موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، الطفلة "ليال" وهى عارضة أزياء سعودية من ذوى الاحتياجات الخاصة أشتهرت بلقب "الأميرة ليال والمشاية السحرية".

ونشرت النجمة أيتن عامر، مجموعة صور مع ليال، عبر "أنستجرام"، قائلة :" انهارده انا قبلت ليال... المحاربه ليال.. انا مبسوطه اوي ان المسرحية عجبتك ان شاء الله تعجب كل الأطفال .. يلا نشجع ليال في رحلتها بالمشاية السحريه" .



ايتن عامر



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ونشر هشام ماجد عبر حسابه صورة معها، قائلا :"بنت كلها طاقة و بهجة و لذاذة و خفة دم ... نورتينا يا ليال يا حبيبتي".

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هشام ماجد

وبالمثل شارك شيكو صورة مع ليال، عبر حسابه قائلا :"ليال جت امبارح اتفرجت علي حتة من المسرحية الي بنعملها .. اول واحدة تشوفها و كانت مبسوطة بس احنا الي كنا مبسوطين اكتر انها جت .. نورتينا يا ليال و ان شاء الله تفضلي حلوة كل الطاقة الايجابية الي عندك و نفضل نشوفك و انتي بتكبري منغير ما حد يتنمر او يقلل من قدرتك".



شيكو

وحدد القائمون على مسرحية "عطل فني" للنجوم أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو يوم 8 يناير المقبل موعداً لعرض المسرحية فى موسم الرياض الترفيهى حيث تعرض لمدة 5 أيام.