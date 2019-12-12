شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: تحية كبيرة قوى لأوكا وأورتيجا وشيبة على أغنية "إمتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم كريم عبد العزيز، تحية لثنائي أغاني المهرجانات أوكا وأورتيجا، و أحمد شيبه على أغنيه "إمتى"، وأبدى إعجاب الشديد بالأغنيه و الكلمات.

وكتب كريم عبد العزيز، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "تحيه كبيره قوى لأوكا و أورتيجا و شيبه.. على " إمتى "... عجبتنى جدا .. تحيه من القلب لل 3 كل واحد فيهم حكاية لوحدة".

وردت الفنانة مى كساب، على تهنئة كريم عبد العزيز، قائلة:" تسلم يا كريم يا جدع طول عمرك سباق ربنا ما يحرمناش منك ومبسوطين انها عجبتك".

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وطرح ثنائي أغاني المهرجانات أوكا وأورتيجا، أول أمس الثلاثاء، فيديو كليب أغنيه "إمتي"، وذلك عبر قناتهما الرسمية على "يوتيوب"، وشاركهما الغناء المطرب أحمد شيبة، وأغنية "إمتى" من كلمات وتوزيع أوكا، وألحان أسامة طارق، وإخراج ميا المهدي.



بوست كريم عبد العزيز