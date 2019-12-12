شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز تحيي حفلا غنائياً ليلة رأس السنة فى القطامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة شاهيناز،لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري بأحد النوادي الكبري بالقطامية، وتجري الآن حاليا بروفات حفلها، حيث من المنتظر أن تقدم خلال الحفل العديد من المفاجآت لجمهورها.

‎وتعمل شاهيناز على التجهيز للأغانى المقرر تقديمها فى الحفل، حيث اختارت باقة من أغانيها المتنوعة منها "شكرا قوى"،"عسل عسل "، "كده خطر" و"قولي قولي"، "كمان كمان" و"قولولو لا لا".

وتحل شاهيناز، اليوم الخميس ضيفة على برنامج "شريط كوكتيل"، الذى يقدمه الفنان هشام عباس عبر قناة الحياة، ويذاع فى تمام الساعة 10.30 مساء ومن المقرر أن تغنى شاهيناز مع مقدم البرنامج النجم هشام عباس، جنبًا إلى جنب مع بعض الأغانى الأخرى، حيث يتم عمل "كوكتيل" من الأغانى للبرنامج.

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