شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز تحيي حفلا غنائياً ليلة رأس السنة فى القطامية والان مع تفاصيل الخبر
وتعمل شاهيناز على التجهيز للأغانى المقرر تقديمها فى الحفل، حيث اختارت باقة من أغانيها المتنوعة منها "شكرا قوى"،"عسل عسل "، "كده خطر" و"قولي قولي"، "كمان كمان" و"قولولو لا لا".
وتحل شاهيناز، اليوم الخميس ضيفة على برنامج "شريط كوكتيل"، الذى يقدمه الفنان هشام عباس عبر قناة الحياة، ويذاع فى تمام الساعة 10.30 مساء ومن المقرر أن تغنى شاهيناز مع مقدم البرنامج النجم هشام عباس، جنبًا إلى جنب مع بعض الأغانى الأخرى، حيث يتم عمل "كوكتيل" من الأغانى للبرنامج.
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