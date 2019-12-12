ظافر العابدين يستعد لتصوير الجزء الثانى من "عروس بيروت" نهاية يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الذى حققه مسلسل "عروس بيروب"، يستعد النجم ظافر العابدين لتصوير الجزء الثانى من المسلسل نهاية شهر يناير المقبل بعد انتهائه من تصوير مشاهده فى فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا ومنى زكى للمخرج أحمد نادر جلال.
مسلسل "عروس بيروت" تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.
وينشغل العابدين حالياً بتصوير فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا والذى يخوض به ثانى تجاربه فى السينما المصرية بعد فيلم "أبو شنب" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه فى عام 2016، ويشارك فى بطولة "العنكبوت" يسرا اللوزى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب وشيماء سيف وتأليف محمد ناير.
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