شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أنغام تحتفل بخطوبة محمد الشرنوبى وراندا رياض مديرة أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة أنغام بخطوبة الفنان محمد الشرنوبي وراندا رياض، مديرة أعمالها بأحد المراكب النيلية وظهرت أنغام بصحبة زوجها الملحن أحمد إبراهيم وعدد من الأصدقاء.

يشار إلى أن محمد الشرنوبى، شارك جمهوره صور من حفل خطوبته أمس على راندا رياض، حيث احتفلا فى جو عائلى واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

ووجه "الشرنوبى" رسالة حب لخطيبته قائلاً "مبروك علينا يا حبيبتى، ربنا يقدرنى وأسعدك وأعرف أخليكى على طول مبسوطة، ربنا يخليكى ليا".

يذكر أن محمد الشرنوبى قدم حفلاً غنائيًا كبيرًا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى بدورته الـ28، وسط حضور كامل العدد، وبعض الشخصيات العامة، وتألق الشرنوبى خلال الحفل وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "زى الفصول الأربعة" الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وضم 14 أغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.



