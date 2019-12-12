شكرا لقرائتكم خبر عن كان عنده تمرين.. دواين جونسون يكشف لأول مرة سبب تنظيم حفل زفافه السابعة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمى دواين جونسون "ذا روك"، عن أحد الأسرار المرتبطة بزواجه من لورين هاشيان، الذى كان فى الصباح الباكر وليس فى المساء مثل أغلب النجوم، حيث أوضح أنهما تبادلا عهود الزواج فى الساعة 7.45 صباحًا، وهو ما يعنى أن العروس بدأت تجهيز شعرها ومكياجها فى الساعة 5 صباحًا.



دواين جونسون وزوجته لورين هاشيان

يقول دواين جونسون، البالغ من العمر 47 عامًا، فى مقابلة تليفزيونية ببرنامج إلين ديجينيرز، مازحًا عن سبب اختياره لهذا التوقيت، "كان على أن أمارس التمارين الرياضية فى الساعة 8 صباحًا"، مضيفًا أن السبب الحقيقى وراء تحديدهم الاحتفال بزواجهم فى الفترة ما بين 7 إلى 10 صباحًا، مقولة "أفعل عند شروق الشمس"، وذلك فى إشارة إلى أن هذا التوقيت هو الأجمل فى هاواى.

Advertisements

وأضاف "ذا روك"، فى لقائه التليفزيونى – حسب ما نقلته صحيفة "مترو" البريطانية - "لقد أردنا أن نجعل حفل الزفاف فى الصباح الباكر بهذه الطريقة، قلنا الوعود، ثم انتهينا من ذلك بحلول الساعة 10 صباحًا، وفى الساعة 11 صباحًا كنا نتناول الغداء مع العائلة"، وقال "كان وقتًا جميلًا.. وأجدادنا يراقبوننا.. لقد كان حفل زفاف ساحرًا حقًا".