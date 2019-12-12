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شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال ممازحا والدته بسبب صور طفولته :"علشان كنت مش دريان تصورينى كده" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان رامى جمال، جمهوره بصور من طفولته عبر حسابه على انستجرام، وحازت الصور على إعجاب متابعيه، وأشاروا إلى أن شكله لم يختلف كثيرا، كما مازح رامى و الدته بسبب الصور.
وكتب رامى على الصور، قائلا:" كده يا ماما هو أنا علشان كنت مش دريان تصوريني بالشياكة دي ولا براءة أحمد أخويا اللي الزمن قتلها".
وفى سياق متصل انتهى المطرب رامي جمال من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، ويعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية عليه من مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه مطلع العام الجديد بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.
بوست رامى جمال
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