شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "علاء الدين" فى موسم الرياض من 23 حتى 26 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج مجدى الهوارى عن مواعيد عرض مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، فى موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، أيام 23، 24، 25، 26 ديسمبر الجارى، حيث يجرى فريق المسرحية البروفات بشكل مكثف قبل السفر وبدء العرض.

مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد ثروت، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، تارا عماد، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، من إخراج مجدي الهوارى.



بوستر مسرحية علاء الدين

ومن المقرر أن تتضمن المسرحية أكثر من أغنية، منها ما يجمع "عز" الذي يؤدي دور "علاء الدين" بـ "مارد المصباح" ويؤدي دوره الفنان محمد ثروت، فيما ستجمعه أغنية أخرى بـ"ياسمينا" وتلعب دورها الفنانة تارا عماد، وأغنية ثالثة تجمه بكل أبطال العرض، حيث ستكون الأغنيات الثلاث علي شكل حوار غنائي وليست أغاني طربية.

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وتعتمد المسرحية على تقنيات حديثة تستخدم لأول مرة في المسارح العربية، لتقديم عرض عربي يضاهي النسخة العالمية للمسرحية، التي تقام على مسارح برودواي وبيكاديللي، وغيرها من المسارح العالمية.