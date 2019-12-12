تراند اليوم : مايا دياب تسقط أرضًا في السعودية بعد محاولة تقبيلها: «طلعوا أوباش»



تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب، إلى موقف محرج خلال تواجدها داخل أحد المطاعم في الرياض، تزامنًا مع عرض مسرحية «لوكاندة الأوباش»، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الموقف الذي تعرضت له مايا دياب، كان عبارة عن مقلب نفذه الفنان المصري ماجد المصري، حيث حاول الاقتراب منها من الخلف دون أن تراه لتقبيلها على ما يبدو، وحين لمس خدها، فزعت بشكل كبير أثناء محاولة هروبها خيث وقعت على الأرض بينما حاول الفنان حسن الرداد إنقاذها قبل سقوطها لكنه سقط معه أيضًا على الأرض، فيما دخل الفنان ماجد المصري في حالة ضحك لتنفيذه المقلب بالتعاون مع حسن الرداد.

ونشرت مايا دياب الفيديو عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلقت عليه قائلة :« طلعوا أوباش بحق وحقيقي»، في إشارة منها إلى اسم المسرحية التي يقومون ببطولتها وهي " لوكاندة الأوباش".

— Maya Diab (@mayadiab)