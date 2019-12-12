الليلة.. ياسر سليمان يحيي حفلًا غنائيًا بمعهد الموسيقى العربية

يلتقي المطرب ياسر سليمان، الليلة، بجمهوره من خلال أمسية غنائية يحييها بمعهد الموسيقى العربية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر ان يقدم سليمان خلال الحفل باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل، منها "يا حلو ناديلى، شفت حبيبى، عدوية، بهية، ودع هواك، يا حبيب كان زمان، عالرملة، وغيرها ". تمام الساعة الثامنة مساءً.ومن المقرر ان يقدم سليمان خلال الحفل باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل، منها "يا حلو ناديلى، شفت حبيبى، عدوية، بهية، ودع هواك، يا حبيب كان زمان، عالرملة، وغيرها ".

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