الليلة.. الإيطالية اليونورا ضيفة يحيى خليل بدار الأوبرا

تشارك المغنية الإيطالية اليونورا لانوتى، الموسيقار يحيى خليل حفلاته التي يستعد لإحيائها الليلة، وغدًا، بدار الأوبرا المصرية، ويختتم بها عام 2019، وذلك على خشبة المسرح الصغير، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

من المقرر أن تقدم اليونورا لانوتى، باقة من الأعمال العالمية إلى جانب مجموعة من أعمال يحيى خليل

الخاصة التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز، منها "بحلم فى عالم غريب، يعيش أهل بلدى، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، إيقاع الروح، حكاوى القهاوى"، إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز الشهيرة.

جدير بالذكر أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينات القرن الماضى، طاف بأعماله معظم دول العالم، وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية، ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة آلاف حفل فى مائتي بلد حول العالم.