"صحصح لما ينجح" على مسرح القاهرة للعرائس

تعرض فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفنى للمسرح، الليلة، العرض المسرحي "صحصح لما ينجح".
جدير بالذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الفرقة، ويستمر يومي الخميس والجمعة من كل أسبوععلى خشبة مسرح العرائس بالعتبة، في تمام السادسة والنصف مساءً.
يشار الى أن العرض تأليف وأشعار صلاح جاهين، وألحان محمد فوزى،وإخراج الراحل صلاح السقا، إشراف عام محمد نور.
ويعد عرض "صحصح لما ينجح" من تراث مسرح القاهرة للعرائس، حيث تم إنتاجه أول مرة عام 1963، ويتم إعادة العرض بالألحان والأشعار نفسها، مع إضافة الروح العصرية ليلائم التغيرات التقنية المعاصرة.
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