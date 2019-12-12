تعرف علي عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح، تقديم عروضه علي مسارح الدولة المختلفة، لأيام الخميس والجمعة والسبت 12 ، 13 ، 14 ديسمبر ، منها عرض " قواعد العشق ٤٠"، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتتراوح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة كالتالي "50 ، 70، 100" جنيهًا. "قواعد العشق الـ40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج، وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم،

شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، وهو بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، وبمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن،إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.

كما يعرض "رسائل العشاق"، على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب ، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين "30 ، 50 " جنيهًا. العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج ، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض.

ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل. "رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف ،

تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد ابراهيم.

وعلى مسرح الطليعة بالعتبة، يعرض "حريم النار"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتباع التذاكر بقيمة 30 جنيهًا. العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم. " حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

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بينما يعرض "ميمي ومامي"، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتتراوح اسعار التذاكر بين ثلاث فئات كالتالي "١٥،٢٥،٥٠" جنيهًا. يناقش العرض عدة موضوعات، وقيم انسانية مختلفة من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء، وصفة العند المتواجدة في الأطفال، و تحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء و الحب أيضا من أحل أطفال أسوياء.

وذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار. عرض ميمي و مامي( سندباد) من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، سمير سامر، إسلام صلاح، ديكور وملابس

وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات ، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد. ويعرض "صحصح لما ينجح"، الخميس والجمعة من كل أسبوع ابتداء من اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، و تباع التذاكر بسعر 25 ، 35 جنيهًا.

العرض من تأليف و أشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا ، اشراف عام محمد نور .

ويعرض بالمركز الثقافي بطنطا بمحافظة الغربية، "رحلة سعيدة" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. " رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.

وأخيرًا يعرض "ولاد البلد" اليوم الخميس في دير مواس بمدرسة اللواء مهران ب ببني حرام في الساعة الخامسة مساءً، بينما يعرض غدا الجمعة في مركز المنيا بصفط اللبن بمدرسة صفط اللبن ع في الساعة الخامسة مساءً، و يوم السبت في بني مزار في شلقام بمدرسة شلقام ع في الساعة الخامسة مساءً.

أما عرض " ولاد البلد" فيتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود. العرض من بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي ، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.