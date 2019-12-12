غدًا.. "ملكة الإحساس" تُحيي الحفل الفني الكبير في جامعة مصر

جمهور الأغنية الرومانسية والفن الراقى الجميل على موعد مع باقة من أجمل أغنيات «ملكة الإحساس»، النجمة إليسا، وذلك فى الحفل الفني الكبير الذى سيقام مساء غد "الجمعة" على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
كانت إدارة مسرح أوبرا جامعة مصر انتهت من الاستعدادات كافة الخاصة بهذا الحفل وذلك بتوجيه من خالدالطوخى، رئيس مجلس الأمناء، حيث تم توفير العناصر الفنية كافة لتنظيم الحفل على أعلى مستوى من الاتقان بما يليق باسم الجامعة ومكانتها المرموقة بين جامعات العالم.
جدير بالذكر أن حفل "ملكة الإحساس" إليسا يأتي ضمن برنامج نشاط فنى متنوع أعدته الجامعةبشكل يرضى جميع الأذواق ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى بهدف إثراء الساحة الغنائية، انطلاقًا من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى تمتلك مسرحًا يسع ١٢٠٠ مشاهد وتم تجهيزه على مستوى عالٍ من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.
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