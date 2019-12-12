خاص الفن- قمر ترفع دعوى ضد أنجي خوري بعد أن إتهمت أنجي قمر بقرصنة حسابهاخاص بالصور- الشيف ريتشارد يغنّي ويطلق "بلبل أفندي" بحضور أهل الفن والاعلامخاص "الفن"- هذه نتيجة التحقيقات مع شادي قرقماز بقضية الدولارات المزوّرة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المغنية السورية ​أنجي خوري​ وإسمها الحقيقي نجوى خليق الله ان ​الفنانة اللبنانية قمر​ كلفت مقرصنا الكترونيا سعوديا بالاستيلاء على حسابها الخاص في موقع " إنستغرام " و ظهرت في بث مباشر تؤكد ان اكثر من الف محاولة خلال يوم واحد تمت لوضع اليد على صفحتها باءت كلها بالفشل نتيجة إجراءات الحماية التي لجأت اليها تحت اشراف مهندس مختص بالانترنت و مواقع التواصل الاجتماعي .

في المقابل اكدت معلومات خاصة لموقع " الفن " ان قمر ليست لها أية علاقة لا من قريب او من بعيد بهذا الامر د، وان ثمة دعوى قضائية سترفعها اليوم على أنجي بتهمة الافتراء عليها لان ما قالته انجي غير مرتبط بأي اثبات ملموس، وان تشويه السمعة لن يمر مرور الكرام .

من جهة اخرى اوضحت المعلومات ان معظم حسابات الفنانات في المرحلة الماضية تتعرض للقرصنة او محاولة الاستيلاء من قبل اشخاص محترفين لبيعها من جديد الى اصحابها , او الاستفادة منها اعلانياً في حال كانت تضم مجموعة حقيقية من المتابعين , و ليس بالضرورة ان تكون قمر قد حرضت أي احد على قرصنة صفحة أنجي بعد المواجهة التي حصلت بينهما بين لبنان و دبي و سوريا و كانت كل الجولات ضد الاخيرة.