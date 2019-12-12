- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشر الفنان السوري محمد أوسو، عير حسابه على “فيسبوك”، صورة له أحدثت جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين.
وظهر فيها وهو يقف أمام المرآة في الحمام ملتقطاً الصورة على طريقة السيلفي. وتعليقاً كتب: “مباشر من الحمام”.
وتناقلها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وهو ما أطلق موجة واسعة من التعليقات.
وأعرب عدد من المتابعين عن إعجابهم بعفوية الفنان متسائلين عن سبب غيابه عن الشاشة فيما انتقده آخرون لافتين إلى أنه ليس من اللائق الظهور من الحمام.
ويشار إلى أن أوسو شارك مؤخراً في مسلسل “الأعدقاء” بعد غياب دام نحو 10 سنوات.
ويذكر أنه شارك قبل ذلك بشكل محدود في كتابة بعض لوحات “بقعة ضوء” و”مرايا” اضافة إلى مسلسل “بكرا أحلى” الذي ظهر فيه إلى جانب الممثلين وائل رمضان ويارا صبري وسلاف فواخرجي ومنى واصف والراحلة رندا مرعشلي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ممثل سوري يثير ضجة بظهوره في الحمام.. خمنوا من هو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.