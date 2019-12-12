عرض ثانٍ لـ”لوكاندة الأوباش” في السعودية؟

متابعة بتجــــــــــرد: حقق العرض المسرحي “لوكاندة الأوباش”، نجاحاً جماهيرياً كبيراً. العرض الذي استمر أربعة أيامٍ متتالية، وحضره كامل العدد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونظراً للاقبال الجماهيري غير المسبوق على عروض المسرحية، لم يتمكن الآلاف من الحضور بسبب نفاذ تذاكر العروض الأربعة منذ اليوم الأول. لذلك تم التعاقد مع منتج العمل حمدي بدر على إعادة عرضه مرةً أخرى في السعودية. سيكون العرض لمدة 4 أيام، خلال شهر يناير 2020، بعد عرضها في موسم منتصف العام في القاهرة.

عمل مسرحي كوميدي استعراضي

المسرحية من بطولة النجمة اللبنانية مايا دياب، وعدد من الممثلين المصريين، حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، حمدي الميرغني، المذيعة إنجي علي، المطرب الشعبي سعد الصغير، بدرية طلبه وحسن عبد الفتاح. بالإضفة إلى مشاركة عددٍ من المواهب الشابة، وهي من إخراج د. أشرف زكي، وتأليف محمد عز وأحمد فوزي.

وقد حرص النجم حسن الرداد، على توجيه كلمة شكر لصناع “لوكندة الأوباش”، وللجمهور السعودي، بعد النجاح الساحق لعروض العمل المسرحي في موسم الرياض، كما ذكر.

واعتذر من “الذين لم يتمكنوا من حضور العروض، نظراً لنفاذ تذاكر المسرحية”.

ونشر الرداد صورةً تجمعه بأبطال المسرحية، على حسابه على إنستغرام. وكتب تعليقاً على الصورة: “الحمدلله 4 أيام عرض لمسرحية لوكاندة الأوباش وكلهم كامل العدد، شكراً للجمهور السعودي المحترم على حفاوة الاستقبال. ونعتذر للجمهور، الذي كان يريدنا أن نعرض أيام أكثر. نعدكم بلقاءٍ قريب إن شاء الله”.

مواسم السعودية

Advertisements

يذكر أن موسم الرياض هو أحد مواسم السعودية. وهي مبادرة جديدة أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (SCTH) عام 2019. وتشمل 11 موسماً في جميع أنحاء المملكة.

تهدف “مواسم السعودية” إلى تحويل المملكة، إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم. من خلال التركيز على تطوير السياحة، وتقديم تجربة مليئة بالبهجة والفرح، وفريدة من نوعها لجميع الزوار على مدار العام، في معظم مدن ومناطق المملكة.

إضافةً إلى موسم الرياض، تشمل المواسم الرئيسية: المنطقة الشرقية، جدة، الدرعية، الطائف، العلا، وغيرها.

يستهدف موسم الرياض استقطاب أكثر من 5 مليون زائر ، منهم 100 ألف سائح أجنبي.

وانطلقت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، برعاية معالي المستشار تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة. ويستمر موسم الرياض حتى نهاية شهر يناير من عام 2020.

ويشهد الموسم العديد من العروض والفعاليات الترفيهية المميزة والعروض والمسرحيات والألعاب النارية لجذب السياح، وجعل المملكة أكبر واجهة سياحية على مستوى الوطن العربي.