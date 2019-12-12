قصي خولي يوضح أسباب انسحابه من فيلم “ماكو”

متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم السوري قصي خولي خلال لقاء مع برنامج “تراندينغ”، عن سبب انسحابه من بطولة فيلم “ماكو”، حيث كان يعتبر أول تجربة للمشاركة في عمل سينمائي مصري من خلال الفيلم، وروّجت الشركة المنتجة في البداية للفيلم بصور له، لكن بعد ذلك تم الإعلان أن الفنان اللبناني نيكولا معوض هو بطل الفيلم بعد انسحاب قصي.

وأوضح قصي سبب انسحابه من الفيلم، وقال إن ذلك بسبب إصابة في ذراعة اليمنى، حيث تعرض لقطع في الوتر، وكان عليه أن يجري عملية جراحية في وقت تصوير الفيلم، ولأن أغلب مشاهده تحت الماء لم يستطع الاستمرار فيه.

تابع موضحا أنه تأخر في إجراء الجراحة، مما استدعى أن يخضع أولاً لعلاج طبيعي قبل الخضوع للعملية.

فيلم “ماكو” بطولة نيكولا معوض، وبسمة، وناهد السباعي، وهو يعد أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه ‏مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهي ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن ثمانية أفراد من رحلة في أعماق ‏مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات‎.‎