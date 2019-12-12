اتهام أحمد مكي بسرقة فكرة مسرحيته الجديدة

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الكاتب الساخر وجيه صبري، عبر صفحته على موقع “فيسبوك” منشوراً مطولاً حكي فيه تفاصيل مثيرة حول ما وصفه بسرقة أفكاره من قبل الفنان أحمد مكي، فضلًا عن عدم تقديره أدبيًا وماديًا.

وأكد وجيه إنه قام بالتعاون مع أحمد مكي وتقديم أفكار لمشاركته عملاً جديداً ولكنه أسند ما قدمه إليه لكاتب آخر دون وجه حق.

وقال إنه عرض على مكي فكرة المسرحية واعترض مكي على بعض الأخطاء في العمل وأنه عكف على تصحيح تلك الأخطاء ليفاجأ بأنهم يخبرونه بالتعاقد مع كاتب جديد ويطلبون منه ان يتعاون معهم إلا أنه رفض ولكن بعد فترة علم أنهم مستمرون في العمل على فكرته، وأخبره مخرج العمل أنه كان يعتقد أن تلك الفكرة من أفكار أحمد مكي.

وأضاف أن أحمد مكي حاول أن يسترضيه فعقد معه عدة جلسات ليتناقش نعه في السيناريو ان كلمات الأغاني في المسرحية ثم فوجئ بعد ذلك بعدم رد مكي عليه سواء تليفونياً أو عن طريق رسائل الواتس آب، حتى بدأت إعلانات المسرحية تملأ المواقع الإخبارية فعلم أنهم سرقوا فكرته وأعطوها لمؤلف آخر ليعمل عليها دون أن يحصل على تقدير أدبي أو مادي.