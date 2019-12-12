“الفلوس” يتصدّر الترند.. تامر حسني يعود بقوة إلى الشاشة الكبيرة

متابعة بتجـــــــــرد: تستقبل صالات السينما في مصر والوطن العربي، فيلم النجم المصري تامر حسني الجديد، “الفلوس” ابتداءً من يوم 25 كانون الأوّل/ديسمبر، وذلك تزامناً مع الإحتفالات بالعام الجديد.

وكان تامر حسني قد أطلق في وقت سابق، البرومو الخاص بالفيلم وظهر فيه بمشاهد سريعة، حبس بها الأنفاس، فأشعل حماس الجمهور لمشاهدة العمل.

فور الإعلان عن الموعد الرسمي لطرح العمل في الصالات السينمائية، انهالت على نجم الجيل التعليقات والرسائل من محبّيه الذين أعربوا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم، فتصدّر هاشتاغ “الفلوس” قائمة العبارات الأكثر تداولاً عبر “تويتر” في مصر وعدد كبير من البلدان العربية.

ويعتبر فيلم “الفلوس” من أكثر الأفلام المنتظر عرضها، خاصةً أن تامر، بطل العمل كان قد حقق رقماً قياسياً في إيرادات فيلمه السابق “البدلة” الذي عرض في شهر أكتوبر من عام 2018 في السينمات المصرية والعربية.

الفيلم يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وقصّته من تأليف تامر نفسه، سيناريو وحوار محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.