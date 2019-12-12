في آخر لحظة.. تأجيل فيلم كريم عبدالعزيز الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن تم الإعلان عن عرض فيلم “البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين”، الذي يلعب بطولته النجم كريم عبد العزيز، في موسم نصف العام الدراسي كانون الثاني (يناير) القادم، قرر القائمون على الفيلم تأجيل طرحه إلى موسم عيد الفطر المقبل، وجاء قرار التأجيل نظراً لعدم الانتهاء من مونتاج وجرافيكس الفيلم.

وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” يشارك فى بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم.

من ناحية أخرى يستعد كريم لتحضيرات فيلمه الجديد “كيرة والجن” مع النجم أحمد عز، والذي من المقرر أن يعرض في صيف 2020، بحسب ما أعلنه صناع الفيلم، وهو اللقاء الأول الذي يجمع النجمين الكبيرين.