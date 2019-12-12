ما الذي أعجب بلقيس في مسلسل “خمسة ونص” وحصلت عليه؟ إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: كشف تقرير لفقرة Fozaza Corner ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 وجود علاقة بين أحد فساتين النجمة بلقيس فتحي ومسلسل “خسمة ونص” الرمضاني.

وأشار التقرير إلى أن الفستان الذي ارتدته بلقيس خلال احياء حفلها لمناسبة اليوم الوطني الاماراتي هو نفسه الذي ظهر في إحدى حلقات المسلسل الشهير الذي أدى دور البطولة فيه الفنان السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وذكر أنها أرادت الحصول على مثيل له بعدما أن رأته في مشهد ظهرت فيه الممثلة سينثيا صاموئيل. وطلبت من منسقة المظهر الخاصة بها أن تحضر لها تصميماً مشابهاً.

وأفاد التقرير بأن سينثيا علمت بالأمر وعلقت من خلال خاصية “ستوري” على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بنشر صورة للفنانة وهي ترتدي الفستان مع التعبير عن حبها لها وبادلتها الأخيرة الشعور نفسه.