صراع بين “باتمان” و”جوكر”.. على “أحسن ممثل”

متابعة بتجــــــــــرد: ارتبطت شخصية “جوكر” المثيرة للجدل بشخصية الرجل الوطواط، أو ما يعرف باسم “باتمان”، وحتى بعد مرور سنوات متعددة على ظهور “باتمان”، الذي يحارب الجريمة والمجرمين، و”جوكر” الذي يمثل الشر والفوضى، ظلت الشخصيتان المتضادتان عالقتين في أذهان الجماهير.

يقول المخرج العالمي تود فيليبس: “تلك النسخ تشبه القصص المصورة ومسرحيات شكسبير، فهناك عشرات النسخ من مسرحية هاملت الشهيرة لشكسبير، وهناك (جوكر – هيث ليدجر)، و(جوكر – جاريد ليتو)، و(أخيراً جوكر – خواكين فينكس)، الذي يعتبر الممثل السابع المؤدي لهذه الشخصية”، وكذلك الأمر بالنسبة لباتمان، ممثلون عدة قدموا هذه الشخصية البطولية”، وفقاً لمجلة فرايتي الأميركية.

وأشارت تقارير إلى أن ممثلي “الجوكر” و”باتمان” سيشتعل الصراع بينهما مجدداً، ولكن هذه المرة على لقب جائزة “أحسن ممثل” – مع اختلاف الأفلام والشخصيات – يأتي ذلك مع اقتراب إعلان القائمين على حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” عن أسماء الافلام والنجوم المرشحين للمنافسة في الدورة الـ77، والمقرر إقامتها يوم 6 يناير المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ورشح النقاد الممثلين اللذين جسّدا شخصيتي “الجوكر” و”باتمان” على رأس قائمة المرشحين بقوة للجائزة، حيث يرى النقاد أن الممثل كريستيان بيل – الذي اشتهر في العالم بدور باتمان في فيلم The Dark Knight – مرشح وبقوة، وذلك عن دوره في فيلم Ford v Ferrari، وجاء في موازاته الممثل خواكين فينيكس عن فيلم Joker.

واتفق النقاد على أن الممثلين مرشحان بقوة للجائزة، واختلفوا فقط على من الأجدر بها صاحب شخصية Joker، أم صاحب شخصية “باتمان”، مع اختلاف الفيلم والشخصية التي يجسدها في الفيلم، الذي يعرض حالياً في دور العرض.

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وأشار النقاد إلى أن الجمهور يربط دائماً الممثل كريستيان بيل بشخصية “باتمان”، حيث إن الممثل الشهير حاضر دائماً في أذهان الجمهور بشخصية الرجل الوطواط، منذ بدايات ظهوره وتجسيده دور البطل الخارق باتمان، وحتى الآن لا تزال هذه الصورة عالقة في الأذهان.

وأضافوا: “حينما يذكر اسم الممثل كريستيان بيل بطل فيلم Ford v Ferrari، تأتي الصورة على ذهن المستمع (باتمان)”. واشتهر كريستيان بيل عالمياً بعد أدائه المبهر في دور المليونير الشهير “بروس واين”، الذي يمتلك حياة ليلية شديدة الخصوصية، يمارس فيها دوراً بطولياً لإنقاذ مدينته “جوثام” من الأشرار، تحت اسم “باتمان”، وأبرزت صراعه الدائم مع “الجوكر”، واستمر الممثل في تقديم الشخصية منذ عام 2005 حتى 2012، وفقاً لصحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

وعاد كريستيان بيل إلى الظهور مجدداً بقوة، ولكن ليس في فيلم “باتمان” هذه المرة، ولكن في فيلم آخر وهو Ford v Ferrari، الذي بلغت إيراداته 149 مليوناً و196 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي، وذلك بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائية، ولا يزال الفيلم يستكمل مسيرته الناجحة، وحصد الفيلم تقييمات إيجابية مرتفعة بنسبة %91، عبر موقع rotten tomatoes.

وتجدر الإشارة إلى أن فيلم الجوكر Joker حقق إيرادات تخطت حاجز المليار دولار، وكانت شخصية الجوكر، التي جسدها الممثل خواكين فينيكس ببراعة، أكثر إثارة وجدلاً في أوساط النقاد والمشاهدين والإعلام.