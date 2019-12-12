%18 فقط من المشاهدين.. أكملوا The Irishman حتى النهاية

متابعة بتجــــــــــرد: ذكر موقع variety أن نحو 26.4 مليون شخص شاهدوا فيلم “الأيرلندي” The Irishman، وذلك خلال 7 أيام من طرحه على منصة نتفليكس الأميركية لخدمات بث المحتوى الترفيهي والأفلام عبر الإنترنت.

قال رئيس المحتوى في “نتلفيكس” تيد ساراندوس، أن هذه الأرقام أكثر إثارة للدهشة بالنظر إلى أن المشاهدين يجلسون لمشاهدة فيلم مدته ثلاث ساعات ونصف الساعة، وهي مدة طويلة إلى حد ما.

ووفقًا لبيانات “نيلسن ميديا ريسيرش”، فإن %18 فقط ممن شاهدوا الفيلم أكملوه حتى النهاية، وذلك من إجمالي مشاهدي الفيلم منذ بداية تاريخ العرض الأول في 27 نوفمبر الماضي.

يلعب كل من روبرت دي نيرو وآل باتشينو وجو بيشيي دور البطولة في فيلم The Irishman، ويقدم فيه المخرج الأميركي، مارتن سكورسيزي، سيرة ملحمية لرجل تحّول من سائق شاحنة متواضع إلى قاتل مأجور، خلال حقبة سياسية حساسة من تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

وانتزعت شبكة نتلفيكس مجموعة من ترشيحات جائزة الغولدن غلوب السنوية للأفلام والتلفزيون، ومن بين الترشيحات فيلما The Irishman وWedding Story، وكلاهما ينافسان “الجوكر” على جائزة أفضل فيلم.

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ورجح نقاد أن يستحوذ الفيلم على عدة جوائز عالمية، واصفين إياه بأنه مؤثر ومحكم بشكل رائع، وأكد العديد منهم أنه أفضل فيلم للمخرج مارتن سكورسيزي منذ سنوات عديدة.

وأشار النقاد إلى أن طول مدة الفيلم هو الشيء السلبي الوحيد فيه، حيث إن مدة “الأيرلندي” ثلاث ساعات و29 دقيقة، وهذا بالنسبة لبعض المشاهدين طويل جداً، وفي هذه الحالة لا يمكن مشاهدته في جلسة واحدة فقط.

ولفت النقاد إلى أن طول مدة الفيلم جعل العديد من المشاهدين ينفرون منه، وهذا أدى إلى عدم إكمالهم له، وآخرون أصابهم الملل للسبب نفسه.

وأضافوا “الحل يأتي من خلال المُشاهد نفسه، عن طريق تحويل (The Irishman) من فيلم متصل مترامي الأطراف إلى ما يشبه مسلسلا تلفزيونيا ملحميا، ومشاهدته على أجزاء”، وفق ما ذكرت صحيفة “إرش بوست”.