برشلونة يقتنع بضم صفقة الـ111 مليون يورو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقنع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، مسؤولي نادي برشلونة الإسباني بالتحرك لضمه لاحقا، بعدما قدم أداء مميزا خلال مباراة الفريقين، الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مستوى مارتينيز في المباراة أثار إعجاب مسؤولي النادي الكتالوني، ما أقنعهم بمحاولة التحرك لضمه بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني مع الإنتر يتضمن شرطا جزائيا، تبلغ قيمته 111 مليون يورو.

Advertisements

وتطمح إدارة برشلونة إلى جلب مهاجم جديد، خاصة مع تقدم الأوروجواياني لويس سواريز في العمر، ببلوغه 33 عاما، كما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويقدم مارتينيز مستويات لافتة هذا الموسم بقميص "النيراتزوري"، حيث سجل 13 هدفا مع الفريق في البطولات كافة.

وكان مارتينيز سجل هدفا خلال خسارة فريقه ضد البارسا بنتيجة 1-2 في الجولة الثانية، لكنه لم ينجح في تكرار ذلك خلال مباراة الثلاثاء، التي انتهت أيضا بفوز البارسا بالنتيجة نفسها.