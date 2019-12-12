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هشام لاشينالخميس 2019/12/12 01:27 م بتوقيت أبوظبي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
داعبت الفنانة هنا الزاهد زوجها الفنان أحمد فهمي، بعدما نشر عبر حسابه بتطبيق "أنستقرام" صورة له بملابس رياضية ولحية كثيفة، بدافع طمأنة جمهوره بعد تعرضه لأزمة صحية.
وكتبت الزاهد تعليقا طريفا على صورة فهمي قائلة "بالنسبة للي قعدت على الأرض علشان تصورك؟!".
وكان فهمي أجرى عملية جراحية دقيقة بمنطقة المريء، حيث فوجئ بإصابته بحالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عصارة معينة، وهي التي تسبب له هذه الآلام المبرحة.
ورافقت فهمي زوجته هنا، والتي لم يمر أشهر قليلة على زفافهما إلا وتعرض كل منهما لوعكات صحية.
وقارب الفنان الشاب على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم "العارف" مع أحمد عز وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء، ويستعد لفيلم كوميدي بعنوان "السقوط في حلم سوسن"، والذي يشاركه البطولة مصطفى خاطر وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق طريف من هنا الزاهد على أول ظهور لأحمد فهمي بعد تعافيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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