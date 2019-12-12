نجوم الفن في عزاء المخرج المصري سمير سيف

شارك عدد كبير من نجوم الفن، مساء الأربعاء، في عزاء المخرج المصري الراحل سمير سيف، الذي أقيم بكنيسة "مارمرقس" بمصر الجديدة في العاصمة المصرية، القاهرة.

وكان من أبرز النجوم الذين حضروا العزاء حسين فهمي، ومحمد هنيدي، ومنى زكي، وشيري عادل، ولطفي لبيب، وميرنا وليد.

ومن المخرجين علي بدرخان وعلي عبدالخالق وعمر عبدالعزيز، والموسيقار هاني شنودة، ومدير التصوير السينمائي سمير فرج، والمنتج محسن علم الدين.





ورحل سيف عن عالمنا، الإثنين، عن عمر يناهز 72 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.





وتعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد من النجوم وحققت أفلامه نجاحا كبيرا، ووصلت أعماله لأكثر من 200 عمل فني.





وتخرج سمير سيف في المعهد العالي للسينما وعمل مساعدا لعدد من المخرجين مثل يوسف شاهين وحسن الإمام.

Advertisements



































