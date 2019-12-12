محمد الشرنوبي يحتفل بخطوبته على مديرة أعمال أنغام

احتفل المطرب المصري الشاب محمد الشرنوبي بخطوبته على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، بعد قصة حب قصيرة جمعت بينهما، في جو عائلي وبحضور بعض الأصدقاء.

وقدم الشرنوبي أغاني فيلم "الممر"، صبح الصباح، ليالينا لبليغ حمدى، وديو مع المطربة الشابة كارمن سليمان، وتخونوه للعندليب وغيرها من الأغاني.

كما شارك الشرنوبي في حلقة حكاية "ماتيجي يا مليجي" التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وهي الحلقة التي حققت نسبة مشاهدة عالية بموقع يوتيوب بعد عرض مقاطع منها.

كان الشرنوبي تعرض للإيقاف من نقابة المهن الموسيقية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لحين حل النزاع مع خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، التي أنتجت أول ألبوماته "زي الفصول الأربعة"، والتي أثبتت تنفيذها كل البنود المنصوص عليها بالتعاقد معه، وإخلال الشرنوبي بالعقد.

ونشرت الطباخ في 13 يونيو/حزيران، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "أنستقرام"، مقطع فيديو للشرنوبي، وهو يتقدم لخطبتها من عائلتها.

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وظهر "الشرنوبي" في الفيديو، وهو يقول "يا عمي أنا بطلب إيد سارة من حضرتك"، ليرد والدها بالموافقة، فيما ظهر باقي أفراد عائلتها، وهم يباركون الخطبة داخل منزلهم.





وبعد أقل من شهر، ترددت الأنباء حول انفصال الشرنوبي عن الطباخ لكن كلاهما لم يعلن شيئا، ثم حذفا الصور من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.







