وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي: الاستثمارات الإماراتية في مصر تفوق 15 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات منتدى مصر الإمارات للتجارة والاستثمار، بالعاصمة المصرية القاهرة؛ إذ يشكل أكبر تجمع استثماري بين البلدين، بحضور نخبة من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وتعاون في تنظيم المنتدى وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجلس الأعمال المصري الإماراتي.
افتتح أعمال المنتدى كل من المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي، وجمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين، وناصر محمد النويس رئيس مجلس إدارة شركة روتانا لإدارة الفنادق بالخارج.
ومن الجانب المصري شارك كل من الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
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