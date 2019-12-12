دولتشي أند غابانا ستعوّض مارادونا بـ 78 ألف دولار‎.. والسبب قميصه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حُكِمَ على دار دولتشي أند غابانا الإيطالية للموضة بدفع 78 ألف دولار كتعويض لأسطورة كرة القدم الأرجنيتي دييغو مارادونا على خلفية استخدامها اسمه لغايات تجارية سنة 2016، على ما أفاد أحد محاميه لوكالة فرانس برس الأربعاء.

ويلحظ هذا الحكم الذي نشر مساء الثلاثاء تغريم الدار الإيطالية بدفع تعويضات لمارادونا تفوق 14.5 ألف دولار لتغطية أتعاب المحامين.

وتعود جذور النزاع القضائي إلى عرض أزياء في مدينة نابولي جنوب إيطاليا سنة 2016 كانت إحدى العارضات ترتدي خلاله قميصًا أزرق لفريق نابولي لكرة القدم مع اسم مارادونا فوق الرقم 10.

وقال المحامي أوليسي كوريا لوكالة فرانس برس إن هذا الأمر جرى "من دون الاستحصال على موافقة مارادونا أو الاتصال به".

وأضاف "دولتشي أند غابانا دافعت عن نفسها قائلة إن ما فعلته كان بادرة تكريم لنابولي. هذا البعد كان موجودًا بلا شك، لكن كان ذلك عرض أزياء مع بعد تجاري".

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وأشار كوريا إلى أن "الجهة الوحيدة المخولة باستخدام اسم شخص بهذه الشهرة وصورته والإفادة منها هي الشخص نفسه".

وأشاد مارادونا عبر "إنستغرام" بهذا القرار. وكتب "اللفتات التكريمية أمر رائع، لكني أظن أنه كان عليهم طلب الإذن اللازم لاستخدام اسمي خلال عرض أزيائهم. هذه نقطة إيجابية لصالح القضاء".

وكان اللاعب الكبير الشهير مارادونا أعلن في أيلول/سبتمبر 2017 أنه "منح تفويضًا لمحاميه لكي يذكروا أمام القضاء اسمي المصمميْن دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا والحصول على التعويضات المحقة" على خلفية استخدام الاسم "من دون إذن".

وقد أشارت القاضية إلى أن قيمة التعويضات تأخذ في الاعتبار أن العلامة التجارية لم تنتج أو تسوّق ملابس عليها اسم مارادونا، وتاليًا فإن مبلغ التعويض الذي حكم به القضاء اقتصر على 78 ألف دولار فيما كان اللاعب يطالب بمليون و 113 ألف دولار.