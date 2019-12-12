تعرف على خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة والتي لا تُحب الظهور في وسائل الإعلام

فاجأ الفنان محمد الشرنوبي جمهوره بإعلان خطوبته من مديرة أعمال النجمة أنغام راندا رياض، وذلك بعد مرور شهور قليلة على انفصاله عن خطيبته السابقة سارة الطباخ.

وتولت راندا إدارة أعمال النجمة أنغام منذ أكثر من عام، وهي شخصية لا تحب الظهور الإعلامي أو الأضواء، لكن بدأ اسمها يتداول بعدما نشر الشرنوبي صور معها منذ شهور.

وجاءت خطبة الشرنوبي براندا بعد قصة حب جمعت بينهما منذ فترة قصيرة، واللذين فضلا الاحتفال بهذه المناسبة بحفل عائلي بسيط.. وأعلن الشرنوبي نذ عدة شهور انفصاله عن سارة الطباخ مؤكدًا أنها تهدده بالسجن بسبب العقد المبرم بينهما كما كشف أن فارق السن الكبير وعدم رضا والده على ارتباطه بها كان سبب عدم استمرار علاقتهما.

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