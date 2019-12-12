محمد الشرنوبي يحتفل بخطوبته للمرة الثالثة على مديرة أعمال أنغام راندا رياض

بعد أزمته الطويلة مع المنتجة سارة الطباخ، وخطبته لها ثم انفصالهما، بالإضافة إلى وصول أزمتهما إلى المحكمة، قرر الفنان الشاب محمد الشرنوبي تناسي تلك الأزمة لفترة والاحتفال بخطبته مساء الأربعاء على مديرة أعمال المطربة أنغام، وتُدعى راندا رياض.

محمد الشرنوبي يحتفل بخطوبته للمرة الثالثة

محمد الشرنوبي شارك جمهوره على موقع انستجرام ببعض الصور من حفل خطوبته الذي ضم أسرة العروسين فقط، وعلق قائلًا على الصور: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا". وتلقى الشرنوبي التهاني من أصدقائه ومتابعيه خلال تعليقاتهم على الصور، والذين تمنوا له السعادة مع خطيبته الجديدة، التي يبدو أنه تعرف عليها بشكل أكثر خلال الأشهر الماضية، بعدما كان يظهر بشكل ملحوظ برفقة أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم.

قصص ارتباط محمد الشرنوبي خلال 3 سنوات

وتعتبر تلك الخطبة هي الثالثة للفنان محمد الشرنوبي، خلال 3 سنوات، ففي عام 2016، ارتبط الفنان الشاب بـ لمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق، والمنتج إسماعيل كتكت لكنهما انفصلا بعد 9 أشهر فقط، وفي العام الماضي ارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، التي كانت تتولى إدارة أعماله أيضًا، لكنه لم يعلن بشكل رسمي عن خطبتهما، سوى بعد فسخها وبعد أن كشف تفاصيل الأزمة بينهما، لكنه لم يتنظر سوى أشهر قليلة ليعلن اليوم خطبته للمرة الثالثة.

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أحدث أعمال محمد الشرنوبي

في سياق أخر، يشارك الفنان محمد الشرنوبي في بطولة فيلم "بنات ثانوي" المنتظر عرضه قريبًا، ويقوم ببطولته كل من مي الغيطي وجميلة عوض وهنادي مهنى وهدى المفتي ومايان السيد وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل وتدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن في أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

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وكانت سامانتا وميليسا صديقتين منذ 14 عاما، عندما كان عمر الأولى 13 سنة، حسبنما كشفت تقارير صحفية بريطانية.لكن مؤخرا شعرت سامانتا باختفاء أموال خاصة بها من حقائبها ومن حافظة نقود خاصة بابنها، وحامت شكوكها حول ميليسا.وقررت سامانتا تركيب كاميرا خفية في مطبخ بيتها، ودعت صديقتها ثم صنعت لها فخا أمام الكاميرا وراقبت ما حدث، حتى وقع أسوأ ما كانت تنتظره.

تركت سامانتا المكان وصعدت للطابق الأعلى، بينما كانت حقيبتها على مرأى ميليسا، التي لم تتردد قبل فتحها وسرقة محتوياتها وإخفائها أثناء إعداد الشاي.ومع صدمتها في صديقتها الصدوقة، قدمت سامانتا مقطع الفيديو إلى الشرطة التي استدعت ميليسا للتحقيق، فيما اعترفت الأخيرة بارتكاب الجريمة.وقالت سامانتا لموقع "هال لايف: "في هذا اليوم تصرفت كأن شيئا لم يحدث. أخبرتني أنها أعدت لي كوبا من الشاي، كما لو كانت تفعل معروفا لي، لكنها كانت قد سرقتني لتوها".وأضافت: "بكيت عندما رأيت الفيديو، كان مؤلما. صديقتي المفضلة التي كانت أساعدها تسرقني. كان أمرا صعبا".

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