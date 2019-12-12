والد بيونسي يكشف تعرّضها للتحرّش









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشف والد النجمة بيونسي ماثيو نولز عن تعرضها وصديقتها كيلي رونالاد التي كانت تشاركها بفرقة "Destiny’s Child"، للتحرّش الجنسي من أعضاء فريق الراب Jagged Edge، عندما كانتا بسن الـ16. وذلك في حواره عبر تلفزيون "فلاد"، حيث قال أن عضوين من مجموعة R&B المتمركزة في أتلانتا "Jagged Edge" تصرفا بشكل غير لائق معهما عندما كانتا معهم بجولة مشتركة بحافلة نقل واحدة في باتون روج، بولاية لويزيانا الأميركية.

وفيما أكد أنه اتخذ موقفاً صارماً تجاه أعضاء الفريق، لم يكشف تفاصيل ردة فعله والخطوات التي اتخذها آنذاك. إلا أنه حين تطرق الحوار لعمر ابنته الحقيقي، أشار إلى أنها تختصر منه بعض السنوات كغيرها من النجمات اللواتي يخفين أعمارهن الحقيقية.