جويل ماردينيان تُشرف على "تحدي الفاشينيستا"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ينطلق على MBC4 ابتداءً من 15 ديسمبر البرنامج العالمي بصيغته العربية بيوتي ماتش (Beauty Match) – "تحدي الفاشينيستا" بواقع 5 حلقات أسبوعياً، وتحت إشراف جويل ماردينيان، في تنافسٍ قوامه الموضة والأزياء وتنسيق الملابس والمكياج والشعر وتغيير المظهر (Restyling)

تقوم فكرة البرنامج على خمس حلقات أسبوعية قوامها التنافس بين ثلاث من نجمات الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يُعرفْنَ بـ "الفاشينيستاس"، واللواتي يتغيّرن أسبوعياً خلال البرنامج. وفي كل حلقة تقوم الثلاث فاشينيستاس بتغيير مظهر المشتركة وبالتالي منحها إطلالة جديدة وحلّة مختلفة في الشكل والمظهر.

وبموازاة ذلك تلعب الفاشينيستاس الأُخريتيْن دور لجنة تحكيمٍ مصغّرة، وذلك بإعطاء زميلتهما النقد والتقييم على شكل نقاط أو "Likes". وهكذا تدور الدائرة في كل حلقة على واحدةٍ من الـ"فاشينستاس" الثلاث المشاركات، فيما تحكم زميلتاها الأُخريتيْن على أدائها وتمنحانها النقاط. وفي الحلقة الخامسة من كل أسبوع، يتم احتساب النقاط "الـ likes" التي حصلت عليها كل واحدة من الفاشينستاس وتقوم جويل بتوزيع نقاط إضافية حسب رأيها بالمظهر الذي اختارته الفاشينيستا لتقرير هوية الفائزة.

ومع انطلاق الأسبوع الذي يليه، تطلّ ثلاث فاشينيستاس جُدد مع تحديات جمالية تنتظر كل واحدةٍ منهن مُداوَرةً، تحت أعين زميلتيْها وجويل ماردينيان.