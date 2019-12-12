شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة كابول" يجمع خالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وطارق لطفى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
ومن ناحية أخرى يواصل المخرج حسام على تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "شديد الخطورة" المقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.
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