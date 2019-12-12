شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة كابول" يجمع خالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وطارق لطفى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد النجوم خالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وطارق لطفى على بطولة مسلسل "القاهرة كابول" للمخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجى، للعرض فى السباق الرمضانى المقبل، ومن المقرر أن ينطلق التصوير يناير المقبل بعد انتهاء مخرج العمل من معاينه الديكورات.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة جماعية وتم التعاقد مع أبطاله الثلاثة فى سرية تامة ويقوم صناع العمل بترشيح باقى الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل، حيث إن هناك جلسات عمل مستمرة للإستقرار على موعد نهائى للتصوير فى يناير المقبل.

ومن ناحية أخرى يواصل المخرج حسام على تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "شديد الخطورة" المقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.