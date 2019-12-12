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شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يدعم ضحايا الهجوم الحمضى فى مواجهة التنمر قبل طرح فيلمه "تشاباك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الممثل الهندى شاروخان، عددًا من ضحايا الهجوم الحمضى فى ندوة حول كيفية مساعدتهم فى قبولهم اجتماعيًا دون تمييز، وذلك مرور مناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، وجاءت الندوة بالتزامن مع طرح الإعلان الترويجى لفيلم بوليوود المنتظر "تشاباك"، الذى يتناول قصة حقيقية عن إحدى ضحايا الهجوم الحمضى.
الفيلم من بطولة الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، صديقة شاروخان المقرّبة، والتى شاركته 3 أفلام من أنجح تجاربها فى بوليوود، وشاركت ديبيكا فى الندوة ذاتها مع شاروخان، التى نظمتها مؤسسة "مير" للأعمال الإنسانية والمعنية بتحسين حياة ضحايا الهجوم الحمضى.
شاروخان وديبيكا مع اثنتين من ضحايا الهجوم الحمضي
ومن جهته، أكد شاروخان الملقب بـ"ملك بوليوود" – حسب ما نشرته "العين الإماراتية" - ضرورة إنشاء المزيد من المجتمعات الداعمة للضحايا وقبولهم اجتماعيًا دون مخاوف من التنمر أو حتى نظرات الشفقة، فيما نشر شاروخان عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو للتوعية بمعاناة هذه الفئة، معلقًا عليه: "إذا واصلنا المحاولة فسنتغلب على الهجوم الحمضى".
وقطع الفنان، صاحب الـ54 عامًا، وعدًا لمؤسسة "مير" بالمشاركة فى لقاءات دورية مع ضحايا الهجوم الحمضى لإلهامهم للسعى من أجل مستقبل أفضل، وفيلم "تشاباك" من المنتظر طرحه فى دور العرض السينمائية فى يناير المقبل، بعد أن لاقى إعلانه الترويجى تفاعلاً كبيراً من نجوم بوليوود والجمهور، على حد سواء.
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