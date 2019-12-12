شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد صلاح حسنى يسافر أسوان لتصوير "ختم النمر" لمدة 13 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسافر اليوم الخميس أسرة مسلسل "ختم النمر"، بطولة أحمد صلاح حسنى، إلى محافظة أسوان لتصوير المسلسل هناك لمدة 13 يومًا، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبد المعطى، وصور فريق العمل أسبوعين من المسلسل حتى الآن، ومن المقرر عرضه فى يناير المقبل.

ويسافر من فريق عمل المسلسل إلى أسوان كل من أحمد صلاح حسنى، ونسرين طافش، وعفاف شعيب، وإسلام جمال، وميرهان حسين، وأحمد بدير، بالإضافة إلى المخرج أحمد سمير فرج وفريقه، فضلا عن فريق الإنتاج وآخرون.

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يذكر أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، أخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين ، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.