ريهام عبدالغفور تحتفل بعيد ميلاد نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور بعيد ميلاد ابنها، عبر حسابها على إنستجرام. ونشرت عبدالغفور صورة لابتها وهو يقرأ إحدى الجرائد ويضع قدميه في الماء، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا كل شيء لي، أنا أحبك للنهاية". يذكر أن آخر أعمال ريهام عبدالغفور هو مسلسل زي الشمس، من بطولة دينا الشربيني وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داود.

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