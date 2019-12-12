"غيرتها على شقيقها وسبب انفصالها عن كمال أبورية".. حكايات ماجدة زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة ماجدة زكي بعيد ميلادها الـ57، إذ ولدت في 12 ديسمبر 1962، وحصلت على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم بدأت حياتها الفنية بمشاركات بسيطة في بعض المسلسلات مثل (أحلام الفتى الطائر) مع عادل إمام.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات ماجدة زكي:

البداية الفنية

شاركت ماجدة زكي في عدد من الأعمال المسرحية ومنها مسرحية "حزمني يا"، ثم تمكنت من التمثيل في بعض الأعمال المهمة مثل (ليالي الحلمية) و(رحلة السيد أبو العلا البشري) و(عائلة الأستاذ شلش)، واستطاعت بحلول أوائل الألفية ان تقدم أدوارا معروفة حققت لها نجاحا كبيرا في مسلسلات شهيرة مثل مشاركتها في المسلسل (عائلة الحاج متولي) مع نور الشريف و(عباس اأبيض في اليوم الأسود) مع يحيى الفخراني ومسلسل كيد الحموات، وغيرها.

وظلت مشاركاتها في السينما محدودة للغاية وظلت الأعمال التليفزيونية هي أكثر ما قدمت.

سبب انفصالها عن كمال أبو رية

انفصلت الفنانة ماجدة زكي عن الفنان كمال أبو رية، بعد زواج استمر لأكثر من 20 عاما، ووصفها كمال أبو رية في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي بأنه ساعدها كثيرا وساعدته كثيرا، مشيرا إلى انفصاله عنها أثر به نفسيا بسبب بعده عن أولاده لعدم اعتياده على ذلك، موضحا أن العمر يغير الإنسان وطباعه.

أما الفنان ماجدة زكي فلا تحب التعليق على الأمر.

كمال أبو رية يتحدث عن انفصاله

سبب غيابها

قالت في برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب إن سبب غيابها عن الأعمال التليفزيونية، هو عدم استطاعتها تجسيد عمل لا تشعر به، وأنها تهتم بالدور للدرجة التي تجعلها تقرأ العمل بالكامل قبل بدء التصوير ولا تعمل في أي عمل لا تقتنع به، موضحة أن المسلسل لو لم يلمسها في أثناء القراءة لن توافق عليه.

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روجينا

قالت الفنانة روجينا في برنامج "أنا وبنتي" إن الفنانة ماجدة زكي تغير على شقيقها الفنان أشرف زكي بشكل رهيب، وهي بمثابة صديقته وشقيقته وحبيبته، مشيرة إلى أنها في أول زواجها من أشرف زكي كانت تستيقظ لتجده يتحدث مع سيدة ويقول لها: "أيوة يا حبيبتي.. أيوة أيوة"، ثم يغلق الخط وبعدها اكتشفت إنها شقيقته ماجدة زكي.

وتابعت روجينا، أنها بعد فترة أصبحت صديقة لماجدة زكي وعرفت أنها تتقاسم حب أشرف زكي مع ماجدة، مشيرة إلى أن ماجدة زكي في الخلافات تقف دائما مع شقيقها أشرف زكي من مبدأ "انصر أخاك ظالما أو مظلوما".

روجينا تتحدث عن ماجدة زكي

أزمتها مع هالة صدقي

تفجرت أزمة بين ماجدة زكي والفنانة هالة صدقي بعد انتهاء مسلسل (كيد الحموات) إثر خلاف على ظهور (ماجدة زكي) وحدها في العرض الدعائي وملصق المسلسل.

وقالت الفنانة هالة صدقي، في برنامج "100 سؤال"، إن ماجدة زكي تحبها جدا لكنها تحب نفسها أكثر من أي شخص في العالم، وكاتنت ستقوم بالانفراد بإفيشات المسلسل مهما كانت البطلة التي ستشاركها، وهذا لا يعني كرها في هالة صدقي بعينها ولكن حبا في نفسها فقط.

وأوضحت هالة صدقي أنها قدمت 10 أعمال من أهم أعمال السينما المصرية، بينما تاريخ ماجدة زكي في السينما لا يُذكر، موضحة أنها دخلت مسلسل "كيد الحموات" كبطولة جماعية ووافقت عليه، لأنها تحب ماجدة زكي، مشيرة إلى أنها صدمت بها.

جديد ماجدة زكي

وكان آخر ما قدمته الفنانة ماجدة زكي مسلسل "اللهم إني صائم" وتعود للدراما بمسلسل "الست أمينة" من كتابة محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة.