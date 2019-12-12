اليوم.. إليسا تحيي حفلا بالإسكندرية لصالح مرضى السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - تحيي المطربة اللبنانية إليسا حفلا خيريا بأحد النوادي في الإسكندرية، إذ تخصص حصيلة بيع تذاكر الحفل لصالح مرضي السرطان.

وتقدم إليسا لجمهورها في الحفل عددا من الأغنيات القديمة والحديثة ومنها: "لولا الملامة"، "على بالى حبيبى"، "بتمون"، "حبك وجع"، "عيشالك"، وغيرها.

وكانت إليسا قد وصلت إلى الإسكندرية، أمس، وأجرت بروفات لحفلها.