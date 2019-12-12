تراند اليوم : فنانة شهيرة تستعرض حملها بصورة عارية تمامًا في أحضان زوجها



صدمت فنانة شهيرة الجمهور، بنشر صورة لها حيث بدت في شهرها الأخير من الحمل كون بطنها منتفخة جدًا، وظهرت عارية تمامًا بينما يحتضنها زوجها من الخلف.

الفنانة وعارضة الأزياء العالمية "آشلي غراهام"، ظهرت في مجلة فوغ بنسختها الأميركية، حيث أظهرت حملها الأول من زوجها جاستين، بإطلالة جريئة للغاية.

وظهرت النجمة الشهيرة بإطلالة جريئة، إذ كانت عارية من الأسفل وإكتفت بإرتداء قميص باللون الأبيض، فيما حاولت إخفاء المناطق الحساسة من جسمها برفعها لرجلها، وكان زوجها يقف ورائها ويغمرها.

واعترفت "آشلي" بأنها كانت دائماً تسيطر على جسدها ورشاقتها لكن هذا الشعور اختفى عندما حملت إلا أن مصففها نصحها بتكوين صداقة مع نساء حوامل أخريات حتى يكون لديها أشخاص آخرين يتحدثون معها عن نفس التجربة.

وحازت صورتها على ردود أفعال كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على موقع "إنستجرام"، حيث أبدى معظم المتابعين لها إعجابهم بالصورة بينما أبدى آخرون صدمتهم من ظهورها عارية بهذا الشكل.



