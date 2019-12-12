مايا دياب وربيع الأسمر يدخلان المنافسة وأحلام وإليسا وسيرين عبد النور يتقدمن

ميرنا وليد - بيروت - تدخل في سباق الحلقة الخامسة من برنامج Top 10 الفن أغنيتان جديدتان طُرحتا في الأسبوع الماضي، ونالتا رواجاً كبيراً عبر التطبيقات الموسيقية ويوتيوب، وهما الأولى أغنية الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ "ربع ساعة" والثانية أغنية الفنان اللبناني ​ربيع الأسمر​ "سمّ الموت". كما تشهد حلقة هذا الأسبوع تقدماً ملحوظاً لأغنية الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ "أنا رجعت" وأغنية الفنانة اللبنانية ​إليسا​ "عم ثور"، وأغنية الفنانة الإماراتية ​أحلام​ "ما أستغني".

ويشار الى أن برنامج "Top 10 الفن" يستند في تحديد مراتب الأغنيات إلى نسبة المشاهدة عبر يوتيوب، ونسبة الإستماع للأغنية عبر التطبيقات الموسيقية والـ Live Streaming، وعرضها على المحطات التلفزيونية والإذاعات اللبنانية.

يُذكر أن Top 10 الفن يسلط الضوء أيضاً، على أفضل ثلاث أغنيات، تصدّرت خلال الأسبوع الماضي.

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