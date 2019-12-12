هذا ما قاله عمرو يوسف عن أحمد حلمي..وماذا عن تفاصيل العمل مع كندة علوش؟

ميرنا وليد - بيروت - نجاح كبير حققه الممثل المصري ​عمرو يوسف​ خلال تواجده في فيلم "ولاد رزق" الجزء الثاني الذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وما زال يعرض حتى الآن، فالفيلم حقق الأرقام القياسية في الإيرادات بعد أول أسبوع من عرضه وتجاوز الـ 50 مليون جنيه، وهو الرقم الذي لم يتوقعه صنّاعه، بالرغم من أنهم كانوا ينتظرون النجاح، وهذا ما جعل عمرو يوسف سعيداً، ومتحمساً للجزء الثالث من العمل الذي يحضرون له لإنطلاق تصويره قريباً.

موقع "الفن" حاور الممثل عمرو يوسف الذي حكى لنا عن كواليس "​ولاد رزق 2​"، وعن أصعب المشاهد التي واجهها، إضافة إلى كشفه تفاصيل فيلم "أعز الولد" الذي يظهر فيه مع زوجته الممثلة ​كندة علوش​.

أخبرنا عن مشاركتك في فيلم "أعز الولد"؟

أظهر في هذا الفيلم مع زوجتي كندة علوش كضيفي شرف، وسعيد جداً بالتواجد فيه وخاصة مع الأبطال المشاركين، ومنهم ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز وشيرين وإنعام سالوسة وسامي مغاوري، كما أن قصته ستنال إعجاب الجمهور إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، من خلال خطف مجموعة من السيدات من قبل عصابة مجهولة الهوية، ويتم وضعهن في أحد مصانع حلوان لاستغلالهن وطلب فدية، كما أن الفيلم ما زال في مرحلة التصوير، ولا أعرف موعد طرحه للجمهور حتى الآن.

كيف ترى الإيرادات الكبيرة التي حققها فيلم "ولاد رزق 2" في دور العرض؟

سعيد جداً بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم، فالجمهور كان سعيداً أيضاً، كما أنني يجب أن أفرح أن الفيلم تجاوز الـ50 مليون جنيه بعد أول أسبوع من عرضه، والآن إقترب من الـ 100 مليون جنيه، وكان لدي يقين بالنجاح منذ البداية، فالسيناريو جيد، و الإخراج والصورة ومشاهد "الأكشن" نُفّذوا بجودة عالية.

وماذا عن وجود جزء ثالث من العمل؟

اتفقنا على وجود "الشايب"، وهو اسم الجزء الثالث، أثناء تصوير الجزء الثاني، ولكن لم يتم تحديد الموعد الذي نبدأ فيه بالتحضير، وأعتقد أنه من الممكن أن يكون مع بداية عام 2020.

هل أنت مع وجود أكثر من جزء للفيلم أم كنت متخوفاً من رد فعل الجمهور؟

لا يمكن الحكم على النجاح والفشل، لأنه ليست هناك أية قاعدة ثابتة، فهناك أعمال قد فشلت في أجزائها الجديدة، والعكس، أما فيلم "ولاد رزق"، فقصته تحتمل أن يكون هناك أكثر من جزء، فالعمل ليس مجرد أحداث بل هو قائم بشكل أساسي على الأشخاص المشاركين فيه، والمخرج ​طارق العريان​ يعرف جيداً كيف يقدم الوجبة للجمهور لأنه مخرج شاطر.

الفيلم فيه الكثير من مشاهد "الأكشن"..فماذا عن أبرز الصعوبات التي واجهتك؟

كل تصوير الفيلم كان صعباً، والمشهد الذي يظهر بدقائق على الشاشة يتم تحضيره لأيام، وكان أصعب ما واجهني الإرهاق الشديد، مرت أيام شعرت أني أريد أن أنام في مكان التصوير من كثرة التعب، ولقد أبهرتني مشاهد المطاردات، بعدما رأيت الفيلم لأول مرة في العرض الخاص له. وكان هناك فريق عمل أجنبي وجد خصيصاً من أجل مشاهد المطاردات، وكان يرافقنا في كل مكان، ليؤمن السيارات والأماكن التي نصور فيها.

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كيف رأيت تواجد الكثير من ضيوف الشرف بالفيلم؟

وجودهم مهم ولا يقل أهمية عن أي ممثل متواجد في العمل، فوجود ​أصالة​ ويسرا و​ماجد المصري​ أثقل الفيلم، وهم نجوم لهم جماهيرية وشعبية كبيرة، ووجودهم في مشاهد بالعمل، أسعد الجمهور وهذا هو الهدف الأساسي من أي عمل نقوم به، هو إسعاد الجمهور، وتقديم له ما يحترم عقليته.

كيف رأيت المنافسة في موسم عيد الأضحى..خاصة أن هناك أعمالاً ل​كريم عبد العزيز​ و​أحمد حلمي​؟

المنافسة هي آخر ما أنظر له لأن الهدف الأساسي، كما قلت لك، هو إسعاد الجمهور، ووجود كل تلك الأفلام وتحقيقها لإيرادت عالية يصب في مصلحة الجمهور، ومكسب له، ومن حق الجميع أن يحصد إيرادات ويلقى مردوداً جيداً على التعب والمجهود الذين بُذلا، وكنت أفتقد لأفلام أحمد حلمي جداً، وتعد من أهم أفلام الموسم.

ما سبب إبتعادك عن موسم رمضان الماضي؟

إنشغلت بتصوير الجزء الثاني من "ولاد رزق"، وفي الفترة نفسها التي كنا نصور فيها العمل، كان يتم تصوير المسلسلات الأخرى، فلم أقدر على الدمج بين الفيلم وأي عمل آخر، وكان عمل منهم سيتعطل، لذلك قررت التركيز على الفيلم، ليكون عملاً جيداً وينال إعجاب الجمهور.

ماذا عن تواجدك في رمضان 2020؟

حتى الآن لم أحسم موقفي في التواجد في دراما رمضان 2020.

ماذا عن أعمالك القادمة؟

هناك أكثر من فيلم تعاقدت عليه، منها "بيت شمس" الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب ويكتب له السيناريو والحوار محمود دسوقي ويخرجه طارق العريان.