ميرنا وليد - بيروت - رغم قلة أعمالها، إلا أن الممثلة اللبنانية ​إلسا زغيب​ تعتبر من الممثلات اللبنانيات اللواتي حجزن لنفسهنّ مكانة مميزة على الساحة التمثيلية اللبنانية والعربية أيضاً، وذلك يعود لإختياراتها الموفقة والصائبة للأدوار والأعمال التي تقدمها.

وجديدها دورها الناجح في مسلسل "ما فيي" في الجزء الأول وقريباً في الجزء الثاني منه، وخلال لقائنا بها في كواليس التصوير، تحدثنا عن الجديد الذي ستقدمه شخصية "صباح" في الجزء الثاني، وماذا قالت عن هذا الجزء الجديد بشكل عام؟ ما الذي سيميزه عن الجزء الأول؟

وبعيداً عن المسلسل، كان لنا حديث مع إلسا حول حياتها الخاصة، وعن سبب قلة أعمالها، وهل لذلك علاقة بعائلتها؟ وإن كانت ستتخذ قرار الإعتزال يوماً ما من أجل العائلة؟

وختمنا اللقاء معها بالتطرق للحديث عن ​الثورة اللبنانية​. لمعرفة ماذا قالت إلسا بالتفاصيل يمكنكم متابعة الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ماذا قالت إلسا زغيب عن "ما فيي 2" وهل تعتزل من أجل عائلتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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